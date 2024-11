W wielu miejscach poranek okazał się mroźny. W Ostrołęce i Kozienicach o godz. 6:00 zanotowano -5,3 st. C. Do tego w wielu miejscach, szczególnie na zachodzie kraju, utrzymują się gęste mgły, ograniczające widzialność do 100 metrów - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Lokalnie mgły mogą się utrzymywać nawet do południa.

Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store Reklama

Pogoda pełna porannych mgieł

Polska znajduje się w zasięgu rozległego wyżu Zayyan, więc pogoda w ciągu dnia będzie przeważnie spokojna. Na południowym wschodzie kraju będzie pogodnie, choć rano wciąż mogą utrzymywać się mgły. W pozostałych częściach kraju chmur będzie więcej, choć w ciągu dnia można liczyć na większe przejaśnienia i rozpogodzenia.

Mgły w wielu miejscach polski będą ograniczać widzialność poniżej 200 metrów. Najgęstsze będą przed południem oraz wieczorem i w nocy - wynika z prognoz IMGW. Kierowcy i piesi powinni zachować szczególną ostrożność, ponieważ na drogach może być bardzo niebezpiecznie.

Środa najchłodniejsza będzie na północy: od 3 do 5 stopni. W centrum i na południu będzie nieco cieplej, ale to wciąż oznacza dosyć niskie temperatury, od 9 do 11 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby.

Środa będzie dosyć chłodna: do 5 st. C na południu i nie więcej niż 11 stopni w reszcie kraju / wxcharts /

Wieczorem i w nocy wrócą gęste mgły, ograniczające widzialność do 100 metrów. Na wschodzie również osadzające szadź. Trzeba też liczyć się z przymrozkami: w kotlinach karpackich będzie do -4 st. C, miejscami na wschodzie i w centrum do -3 stopni. Temperatury powyżej zera w nocy panowac będą na zachodzie oraz nad morzem (do 4-5 st. C). Reklama

Warunki nie będą sprzyjające

Gęste mgły i niskie temperatury sprawią, że rano na południowym wschodzie warunki biometeorologiczne będą niekorzystne. W ciągu dnia, w miarę rozpraszania się mgieł, staną się korzystne, zaś wieczorem - obojętne.

W reszcie kraju pogoda będzie przeważnie niekorzystnie wpływać na nasz organizm, szczególnie rano i wieczorem.



W większości kraju w środę warunki biometeorologiczne będą niekorzystne, zwłaszcza rano i wieczorem / IMGW /

-----

Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!