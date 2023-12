Sekretarz generalny KEP bp Artur Miziński przekazał w rozmowie z PAP, że pomysł nowej minister edukacji nie był "dyskutowany nawet w kręgach nowego rządu , a tym bardziej w relacji do Kościoła, więc nie wiadomo, czy jej głos będzie powszechnie przyjęty".

Religia w szkołach. Episkopat chce konsultacji

Bp Artur Miziński zaznaczył, że nauka katechezy w szkołach i przedszkolach publicznych jest zagwarantowana w konkordacie . - Wszelkie prace nad tym powinny być prowadzone przede wszystkim w dialogu z Kościołem. Tutaj pierwszym organem, który jest do tego powołany, jest Komisja Wspólna przedstawicieli rządu i Episkopatu - mówił, cytowany przez PAP.

Jak podkreślił, przy wprowadzaniu zmian należy wziąć pod uwagę również głos rodziców, którzy chcą, by ich dzieci uczestniczyły w lekcjach religii. - Uważam, że pragnieniem większości rodziców, katolików, większości społeczeństwa, jest to, aby katecheza w szkole była - powiedział.

Biskup zapowiedział, że jeśli powstanie projekt zmian, to "Kościół zawsze jest otwarty, by podjąć dyskusję ".

Mniej religii w szkołach. Barbara Nowacka zapowiada zmiany

- Uważam, że godzinna lekcja religii finansowana z budżetu państwa - i to jest moje zdanie osobiste - jest wystarczająca na ten czas. To jest model, który będę proponowała. Chcę też, żeby decyzję mogli podejmować rodzice i samorządy, bo może ktoś powiedzieć, że im zależy na większej liczbie godzin - mówiła Barbara Nowacka podczas pierwszej konferencji w Ministerstwie Edukacji. Obecnie tygodniowy wymiar zajęć z religii to dwie godziny lekcyjne.