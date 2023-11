W listopadzie Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy odpowiedzialna za edukację, przekazała najnowsze dane dotyczące uczęszczania uczniów na lekcje religii lub etyki. Z odpowiedzi 791 szkół w stolicy wynika, że na takie zajęcia zapisało się w tym roku 42 proc. młodych warszawiaków . W roku ubiegłym było to 45 proc. uczniów, więc wniosek jest jeden: zainteresowanie lekcjami religii wciąż spada.

Kaznowska wskazuje, że największy spadek zanotowano w szkołach branżowych pierwszego stopnia - z 23 proc. w zeszłym roku do 18 proc. obecnie. Znacząco niższe zainteresowanie lekcjami religii zauważalne jest w klasach ósmych szkoły podstawowej - na zajęcia zapisało się 43 proc. ósmoklasistów, a jeszcze rok temu było to 56 proc .

Mimo to w szkołach podstawowych dzieci najchętniej chodzą na religię, bo jest to aż 65 proc. wszystkich uczniów w tego typu placówkach. Zdecydowanie inaczej sytuacja wygląda w liceach ogólnokształcących (27 proc.), technikach (21 proc.) i wspomnianych szkołach branżowych pierwszego stopnia (18 proc.).

W szkołach specjalnych przysposabiających do pracy na zajęcia uczęszcza 83 proc. uczniów, a w przedszkolach 11 proc. Jak wskazała wiceprezydent Warszawy, w blisko 20 proc. wszystkich oddziałów w badanych placówkach nie są prowadzone lekcje religii z powodu braku chętnych .

Kaznowska wskazuje powody, dlaczego uczniowie wypisują się z lekcji religii

- Obserwujemy ten spadek co roku, wynosi mniej więcej 3-5 pkt proc. - mówi nam wiceprezydent Kaznowska. Według niej mniejsze zainteresowanie lekcjami religii wynika z wielu rzeczy, ale do najważniejszych zalicza trzy elementy.

- To m.in. sytuacje w polskim Kościele, które wypływają na światło dzienne, jak np. pedofilia. Druga sprawa to zaangażowanie Kościoła w życie polityczne. Kolejną przyczyną jest wprost minister Czarnek - ocenia Kaznowska.

W jaki sposób jednak minister edukacji Przemysław Czarnek ma wpływ na mniejsze zainteresowanie lekcjami religii? - Nie zrobiono nic, by uregulować kwestie podstaw programowych, a zamiast tego dochodzą kolejne przedmioty, jak HiT. Młodzież jest bardzo obciążona i rezygnuje z lekcji religii jako przedmiotu nieobowiązkowego, a czas woli poświęcić na naukę, na inne zajęcia dodatkowe - wyjaśnia Kaznowska.

- Przed rozpoczęciem roku szkolnego przypominam, że religia powinna odbywać się na pierwszej lub ostatniej lekcji w danej klasie. Apeluję też, by łączyć lekcje religii, by nie było sytuacji, że lekcja jest organizowana dla pięciorga dzieci. W znakomitej większości w Warszawie lekcje religii odbywają się na pierwszej lub ostatniej godzinie, ale nie wszędzie, bo nie zawsze jest to możliwe - dodaje wiceprezydent Warszawy.