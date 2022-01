​MF: Polski Ład nie wpływa na planowane podwyżki w Policji

"Policjanci rozliczają się wg dedykowanych im przepisów, i co za tym idzie, całość wynagrodzenia zostanie wyrównana. Dla funkcjonariuszy zarabiających do ok. 12,8 tys. zł brutto/ m-c (wraz z dodatkami i premiami). PolskiŁad w skali całego roku będzie korzystny lub neutralny" - poinformowało we wtorek na Twitterze Ministerstwo Finansów.

W kolejnym wpisie resort dodał, że Polski Ład nie wpływa na planowane podwyżki dla funkcjonariuszy Policji.

Polski Ład. "Ci, którzy zarabiają do 130 tys. zł nie stracą"

Wcześniej wiceszef MSWiA Maciej Wąsik zapewniał, że nikt w służbach mundurowych, kto zarabia poniżej 130 tys. złotych rocznie nie straci na Polskim Ładzie.

Reklama

- Jako obóz polityczny zadeklarowaliśmy się, że ci którzy zarabiają do 130 tys. złotych zyskają albo nie stracą na Polskim Ładzie. Tak także będzie w służbach mundurowych i te nieduże wyrównania zrobimy tak, żeby nie było takiego odczucia, że Polski Ład kogoś krzywdzi - powiedział.