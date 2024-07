Media: Studencka afera wizowa. "Co drugi nie dotrwał do drugiego roku"

W ciągu dekady do Polski ściągnęliśmy ponad 321 tys. studentów cudzoziemców z blisko 200 krajów, ale średnio co drugi nie dotrwał nawet do drugiego roku - wynika z danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Audytu systemu wizowego MSZ i MSWiA wykazał, że cudzoziemcy "nadużywają zbyt łatwej rekrutacji na studia w Polsce, a ich rzeczywistym celem wjazdu jest świadczenie pracy lub emigracja do innych państw strefy Schengen".