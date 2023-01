Masz czas tylko do końca stycznia. ZUS przypomina o ważnym terminie

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z ulgi mały ZUS plus po raz pierwszy, mają czas na zgłoszenie do końca stycznia 2023 r. Dlaczego warto to zrobić? Kto ma prawo do preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne i ile można w ten sposób zaoszczędzić?

Zdjęcie Mały ZUS to preferencyjna stawka ubezpieczenia zdrowotnego, z której mogą skorzystać przedsiębiorcy w jednym z pierwszych okresów prowadzenia działalności gospodarczej / 123RF/PICSEL