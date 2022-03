W poniedziałek minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak wystąpił na konferencji "Ustawa o obronie Ojczyzny - Nowa Siła Wojska Polskiego". Szef MON mówił o konieczności wzmacniania Wojska Polskiego oraz zwiększenia jego liczebności. - Silne Wojsko Polskie jest gwarantem bezpieczeństwa ojczyzny - powiedział minister.

- Naszym zadaniem jest wzmocnienie Wojska Polskiego, chcemy by liczyło 300 tys. żołnierzy. 250 tys. żołnierzy wojsk operacyjnych, żołnierzy zawodowych i 50 tys. żołnierzy wojsk obrony terytorialnej. Będziemy dozbrajać Wojsko Polskie, będziemy wyposażać Wojsko Polskie w najnowocześniejszy sprzęt, najnowocześniejsze uzbrojenie, ale będziemy także rozwijać liczebnie Wojsko Polskie - powiedział szef MON.

Minister przypomniał, że w tym roku na wyposażenie Wojska Polskiego trafią tureckie drony uderzeniowe Bayraktar. Dodał, że w przyszłym roku na wyposażenie Wojska Polskiego trafią też rakiety HIMARS o zasięgu do 300 km.

Błaszczak przypomniał też, że już w tym roku na wyposażenie Wojska Polskiego trafią zestawy obrony powietrznej Patriot.

- To zadania, które możemy wypełnić dzięki ustawie o obronie ojczyzny, dzięki mechanizmowi finansowemu, który jest w tej ustawie zawarty - dodał szef MON.

Mariusz Błaszczak: Należy odbudować system rezerw

Mariusz Błaszczak zaznaczył, że żeby skutecznie obronić ojczyznę, należy odbudować system rezerw. Zwrócił uwagę, że wojna, która toczy się za naszą wschodnią granicą, w Ukrainie, pokazuje, że kierunki rozwoju polskich sił zbrojnych są słuszne. - Mieliśmy rację co do tego typu uzbrojenia, co do tego, że Wojsko Polskie musi być liczniejsze niż jest dotychczas - zaznaczył Błaszczak.

- Doświadczenia z Ukrainy pokazują, jak ważne jest połączenie profesjonalizmu wojska z wysokim morale rezerwistów - powiedział.

