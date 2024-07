67-letni kierowca wjechał na przejazd kolejowy pomimo zamkniętych rogatek, po czym wysiadł z pojazdu i zaczął spacerować po torach. Po chwili namysłu postanowił przestawić swój samochód, jednak zamiast usunąć go z przejazdu, po prostu nieznacznie go "przeparkował", a do przejazdu zbliżał się pociąg. Nagranie ze zdarzenia zamieściła polska policja.