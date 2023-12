Na początku tygodnia temperatura maksymalna wyniesie od 0 st. na wschodzi do 8 st. na zachodzie. W ciągu dnia najchłodniej będzie na południowo-wschodnich krańcach Polski, gdzie na termometrach zobaczyć będzie można 0 st. C. W centralnej części kraju temperatura będzie wynosić od 4 do 5 st. C. Najcieplej - do 8 st. C - będzie na zachodzie.