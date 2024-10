Poranek był chłodny, jednak bez przymrozków. O godz. 6:00 w najchłodniejszych Kozienicach zanotowano 4,9 st. C . W tym samym czasie w najcieplejszym Kołobrzegu było 13,1 st. C - podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W ciągu dnia będzie jednak niewiele cieplej.

Pogoda w piątek nie zachwyci

Rano na wschodzie, zwłaszcza na południowym Podlasiu, wschodnim Mazowszu i północnej części Lubelszczyzny możliwe będą mgły ograniczające widzialność do 500 metrów .

Z najsilniejszym deszczem muszą się liczyć mieszkańcy południowo-wschodniej Polski - tam suma opadów wyniesie do 25 mm .

Najchłodniej będzie na południu kraju: od 8 do 10 stopni oraz na Podhalu i w Sudetach, gdzie w ciągu dnia może być zaledwie 6-7 st. C. W reszcie Polski termometry pokażą od 11 do maksymalnie 15 stopni Celsjusza.