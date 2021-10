Kim jest Maciej Szczęsny? Został zatrzymany za jazdę po alkoholu

Maciej Szczęsny urodził się 28 czerwca 1965 roku. W seniorskiej piłce rozegrał ponad W swojej karierze bronił barw Gwardii Warszawa, Legii Warszawa, Widzewa Łódź, Polonii Warszawa oraz Wisły Kraków. Pięciokrotnie zdobywał mistrzostwo Polski. Jest jedynym piłkarzem w historii Polski, który dokonał tego z czterema innymi klubami - z Legią, Widzewem, Polonią i Wisłą.

W sezonach 1995/96 oraz 1996/97 bronił bramki Legii Warszawa i Widzewa Łódź w meczach Ligi Mistrzów.

Jako piłkarz Legii Warszawa trzykrotnie zdobywał Puchar Polski, a z warszawską Polonią dwukrotnie wygrywał Superpuchar.





Były reprezentant Polski

Reklama

Maciej Szczęsny w latach 1991-1996 siedmiokrotnie występował w reprezentacji Polski. Po zakończeniu kariery piłkarskiej został ekspertem telewizyjnym. Trenował również bramkarzy w Wiśle Kraków, Amice Wronki, Zniczu Pruszków oraz Koronie Kielce.



Jest ojcem bramkarza Juventusu i reprezentanta Polski Wojciecha Szczęsnego. Jego drugi syn Jan, również był bramkarzem.

Rozmowa Interii z Maciejem Szczęsnym do przeczytania TUTAJ.





Prowadził pod wpływem alkoholu

W rozmowie z PAP Maciej Szczęsny przyznał się do zatrzymania. - Wiozłem żonę do pracy. Żona jest stewardessą i zostałem zatrzymany do kontroli. Dosyć niespodziewanie żona została wezwana do pracy, bo miała tzw. standby telefoniczny. Mieszkamy bardzo daleko od lotniska. Mamy ponad 30 kilometrów - powiedział PAP Szczęsny.



Były reprezentant Polski podkreślił, że w poniedziałek wieczorem zjadł kolację i "wypił dwa piwa". - Położyłem się spać, a o godz. 3.05 zadzwonił telefon, wzywając moją żonę na 4.15 na Okęcie.

- Jak wsiadałem to zupełnie nie miałem poczucia, że jest coś "nie tak" - tłumaczy. - Nie spodziewałem się, że wydzwonią żonę na standby'u, bo bardzo rzadko się to zdarza. Tym razem się niestety zdarzyło. Obudziła mnie, umyłem zęby i wsiadłem do auta, będąc przekonanym, że jestem "czysty", a tymczasem okazało się, że nie - dodał.



- Jest mi potwornie wstyd - skwitował były bramkarz.