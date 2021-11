- Jeżeli takie osoby, jak pan Horban nadal się będą wypowiadały, to nie ma gorszej antyreklamy dla szczepień, niż buta i arogancja takich ludzi, którzy grożą posłom nożem - stwierdził poseł Janusz Kowalski (Solidarna Polska), który był gościem Radia Zet. Zasugerował, że takie groźby miały spotkać zarówno jego jak i posłankę Annę Marią Siarkowską.

Janusz Kowalski o grożeniu nożem przez prof. Horbana

Kowalski, proszony o wytłumaczenie jak wspomniane "grożenie" miało wyglądać, przypomniał, że w jednym z wywiadów Horban "publicznie zadeklarował, że otwiera mu się nóż i chętnie by tego noża użył w stosunku do posłów".



Reklama

Polska Jakub Kumoch o słowach Janiny Ochojskiej: Godne Łukaszenki



Prof. Andrzej Horban, doradca premiera ds. COVID-19, zaprzeczył zarzutom. - Stanowczo chciałbym oświadczyć, że nigdy nikomu nie groziłem ani już zwłaszcza panu posłowi Kowalskiemu - powiedział Radiu Zet.

Przewodniczący Rady Medycznej dodał, że "jest bardzo ciekaw jak się czuje pan poseł, biorąc na swoje sumienie setki ludzi, którzy umierają z powodu COVID-19, a się nie zaszczepili, bo ulegli jego propagandzie".





Co powiedział prof. Andrzej Horban

Prof. Horban 19 sierpnia komentował w w TVN24 akcję przeprowadzoną przez posłów Kowalskiego i Siarkowską w jednym z domów dziecka.

- Czy panu się otwiera nóż w kieszeni, jak pan widzi posłów, którzy jeżdżą do domu dziecka i tam uniemożliwiają zaszczepienie dzieci? - zapytała dziennikarka - No tak, tak, gdybym umiał się posługiwać tym nożem, to pewnie bym się posłużył - powiedział prof. Horban i lekko się zaśmiał. - Nie ma szczepionki na głupotę, niestety - dodał.