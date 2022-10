IMGW ostrzega przed gęstymi mgłami. Znacznie zmniejszona widoczność

Jak podaje IMGW, w zasięgu mgieł widzialność może wynosić miejscami od 50 m do 200 m.

Gęste mgły mogą utrzymać się do piątku do godziny 10 rano. Jest to ważna informacja szczególnie dla kierowców, którzy powinni dostosować jazdę do warunków panujących na drogach.

Ostrzeżenie dotyczy większości powiatów, oprócz pasa w południowo-zachodniej Polsce, w części województw lubuskiego, dolnośląskiego i opolskiego.

Pogoda na piątek

Mgły utrzymywały się w czwartek w wielu miejscach kraju od samego rana. Warunki takie niekorzystnie wpływają na organizm człowieka. W ciągu dnia warunki biometeorologiczne poprawiły się. W niektórych miejscach temperatura sięgała 20 st. C.

Reklama

W piątek czeka nas znów dobra pogoda. Przeważać będzie słoneczna aura.

Temperatura może sięgnąć nawet 18 st. C.