Nowa inicjatywa PiS ws. wyborów prezydenckich. W roli głównej Czarnek

W poniedziałek politycy PiS przekazali szczegóły dotyczące swojej inicjatywy związanej z wyborami prezydenckimi. - Niezwykle ważne jest to, żeby przypilnować nadchodzących wyborów prezydenckich - powiedział Paweł Szefernaker , szef sztabu wyborczego popieranego przez PiS kandydata na prezydenta Karola Nawrockiego.

- Osobą odpowiedzialną za to w sztabie Karola Nawrockiego będzie prof. Przemysław Czarnek . Nasze hasło, z którym idziemy: "Wielkie zwycięstwo zatrzyma fałszerstwo" - przekazał.

Wybory prezydenckie. Nowa inicjatywa PiS

- Ruch ochrony wyborów to nie to samo co ruch kontroli, ruch ochrony wyborów powstaje w ramach sztabu wyborczego obywatelskiego kandydata na prezydenta. W każdym okręgu wyborczym, również zgodnie ze statutem PiS, w okręgu PiS-u, powstał okręgowy sztab wyborczy i w każdym tym okręgu pełnomocnicy, dziś już prezesi okręgowi PiS powołali także osoby odpowiedzialne za ochronę wyborów w poszczególnych okręgach - wyjaśnił poseł.