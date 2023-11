Dwucyfrowy mróz i śnieżyce. Niż Oliver w natarciu

Choć nie od razu towarzyszyć będą nam największe mrozy, pod koniec prognozowanego okresu dojść może nawet do -10 stopni Celsjusza w najcieplejszym momencie dnia, przy czym nocami wskazania na termometrach mogą obniżyć się do nawet -20 stopni - podaje portal.

Synoptycy: Czekają nas kolejne dni z ujemnymi temperaturami

W nocy możemy spodziewać się ogromnych spadków na termometrach. "Temperatura od -8°C do -3°C, lokalnie na północnym wschodzie od -12°C do -9°C , nad morzem około 0°C" - podano, dodając, że na Kaszubach i Warmii spaść może około 10 cm śniegu.

Niż Oliver w natarciu. Czekają nas opady śniegu

IMGW przekazuje, że temperatura w poniedziałek wyniesie od -4°C północnym wschodzie do 4°C miejscami na wybrzeżu, we wtorek od -4°C na południu do 3°C nad morzem, w środę z kolei od -3°C na południu do 4°C nad morzem, a w czwartek od -4°C na północnym wschodzie do 1°C na północnym zachodzie kraju.