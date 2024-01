Donald Tusk spotka się z Andrzejem Dudą. Padła konkretna data

- W poniedziałek o godz. 11 spotkam się z prezydentem Andrzejem Dudą między innymi po to, aby rozmawiać o mojej zaplanowanej na najbliższe dni wizycie w Kijowie - powiedział szef rządu.

Premier spotka się z prezydentem

- Dla nas obu, bo prezydent był w to bardzo zaangażowany, sytuacja w Ukrainie i na froncie to jest kwestia absolutnie numer jeden. To jest kwestia polskiego bezpieczeństwa - dodawał.