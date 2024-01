Prezydent: "Rażące naruszenie prawa". Odpowiedział mu premier

Minister sprawiedliwości Adam Bodnar poinformował w piątek, że dotychczasowy Prokurator Krajowy zostaje odwołany ze swojego stanowiska . "Od 12 stycznia 2024 roku Pan Dariusz Barski pozostaje w stanie spoczynku , co powoduje niemożność sprawowania przez niego funkcji Prokuratora Krajowego" - przekazano w komunikacie resortu sprawiedliwości.

Prokurator Krajowy odwołany. Prezydent reaguje

Do sprawy odniósł się prezydent Andrzej Duda na portalu X, stwierdzając że Adam Bodnar nie ma samodzielnych kompetencji , aby odwołać Dariusza Barskiego.

"Zmiana na stanowisku Prokuratora Krajowego to zgodnie ustawą kompetencja premiera i Prokuratora Generalnego we współdziałaniu z prezydentem. Działanie Adama Bodnara bez udziału premiera i prezydenta to kolejne rażące naruszenie prawa (ustawy i art. 7 Konstytucji)" - napisał prezydent w mediach społecznościowych.