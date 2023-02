Marianna Schreiber zgłosiła się do pełnienia dobrowolnej służby wojskowej. W poniedziałek rozpoczęła 28-dniowe, skoszarowane szkolenie wojskowe w Jednostce Wojskowej 1214 przy ul. Żwirki i Wigury w Warszawie. Jeszcze przed rozpoczęciem ćwiczeń Schreiber opublikowała w mediach społecznościowych nagrania, w których pokazała m.in co zabiera ze sobą do jednostki oraz wyznała, czego obawia się najbardziej.

"Nie wiem, jak przeżyję rozłąkę z córką na tak długi czas. Myślę, że każdej matce byłoby bardzo ciężko" - mówiła z trudem powstrzymując łzy.

Reklama

Marianna Schreiber w wojsku: Hejt to mały pikuś

W poniedziałek wieczorem Marianna Schreiber podzieliła się pierwszymi wrażeniami z wojska. Stwierdziła, że pierwszy dzień ćwiczeń to "dramat" przy którym "hejt to mały pikuś". Przyznała, że "kiepsko znosi rozłąkę z dzieckiem i rozkazy". Problemy sprawia jej również szybkie przebieranie się.

"Wolny, niezależny elektron to najcięższy i najtrudniejszy byt w wojsku. Celebrytki mają przerąbane" - napisała.