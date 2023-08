Jak relacjonuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu, informacje o wypadku otrzymano przed godziną 14. W Gąskach-Wąsosze kierujący oplem astrą próbował skręcić z trasy DK57 w lewo na leśny parking . 71-latek doprowadził do zderzenia z jadącym prawidłowo motocyklem suzuki .

"Wskutek zderzenia z samochodem osobowym śmierć poniósł kierowca motocykla oraz pasażerka samochodu osobowego . Kierowca osobowego Opla oraz świadek zdarzenia zostali przetransportowani do szpitala" - przekazano w komunikacie.

Pierwszy bilans wakacji na drogach

Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. W pobliżu zdarzenia trwają czynności policji, trasa jest zablokowana . "Tygodnik Ostrołęcki" wylicza, że dzisiejszy wypadek to już trzeci taki na przestrzeni zaledwie tygodnia .