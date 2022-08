Awaria w dużym banku. "Przepraszamy za utrudnienia"

Aktualności Portal Pasażera od PKP pełen błędów? "Opóźniony" pociąg ruszył o czasie

Ze strony downdetector.pl wynika, że pierwsze problemy z bankowością online w mBanku pojawiły się po godz. 10 w poniedziałek. O godz. 12:22 internauci złożyli 282 raporty wskazujące na potencjalną awarię.

Wysoka liczba zgłoszeń utrzymywała się do momentu powstawania tego artykułu - stan na godz. 15:14 wskazywał problemy w 128 przypadkach.

mBank: Pracujemy nad przywróceniem usługi

Później mBank odniósł się do sprawy za pośrednictwem mediów społecznościowych.

"Chwilowo nie zapłacisz BLIKiem. Możesz za to bez przeszkód płacić swoją kartą. Pracujemy nad przywróceniem usługi - prosimy o cierpliwość. Przepraszamy za utrudnienia!" - napisano na oficjalnym koncie banku na Twitterze.

W komentarzach do wpisu przedstawiciele firmy informują, że robią wszystko, co w ich mocy, "by jak najszybciej przywrócić tę formę płatności".

"Jeśli możesz, to prosimy cię skorzystaj z płatności np. kartą. Pracujemy nad jak najszybszym przywróceniem usługi" - zapewniają.