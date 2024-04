Daniel Bednarek to dziennikarz, wydawca i menedżer. Od 25 lat związany z mediami, głównie internetowymi. Pracował w obszarze digital m.in. w RASP jako szef strony głównej Onet.pl. Do Interii dołączył we wrześniu 2021 i objął stanowisko Szefa Sektora Sport, odpowiedzialnego za aspekty biznesowe oraz wydawnicze obszaru, którego celem jest stworzenie największej i najlepszej redakcji sportowej w Polsce.

