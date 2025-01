Alvin Gajadhur: To kneblowanie mi ust. Czy pan minister chce być białoruskim dyktatorem?

- Zarzuty wobec mnie są absurdalne. Działania prokuratury to kneblowanie mi ust. Zakładam, że wszystko odbywa się za zgodą ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka. Czy pan minister chce być białoruskim dyktatorem, żeby w ten sposób kneblować mi usta? Może mnie nawet wsadzić do więzienia za pisanie prawdy, ale ust mi nie zaknebluje - mówi Interii Alvin Gajadhur, odnosząc się do postawionych mu zarzutów prokuratorskich.