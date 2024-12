Przegląd kominiarski. Kto go przeprowadza?

Gdzie szukać wykwalifikowanych kominiarzy z uprawnieniami do wykonywania przeglądów? Od września 2023 zadanie to jest ułatwione. Wystarczy wejść na stronę CEEB , gdzie można ściągnąć wzór protokołu przeglądu, zamówić przegląd przewodów kominowych czy sprawdzić aktualność poprzedniej kontroli.

Ile kosztuje przegląd kominiarski?

Niektórzy kominiarze doliczają do tego dojazd do klienta, jeśli jest w innej miejscowości. W przypadku mieszkania w bloku ceny te są niższe i zaczynają się od około 150 zł. Kwota ta jest często doliczana do czynszu. Natomiast jeśli kominiarz stwierdzi, że przewód kominowy jest zapchany i trzeba go udrożnić, koszty mogą iść w setki złotych.