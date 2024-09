Świadczenia rodzinne. Kryteria dochodowe bez zmian. Ile wynoszą?

W rozporządzeniu jest mowa również o kryterium dochodowym dotyczącym zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Jednorazową zapomogę może otrzymać matka lub ojciec dziecka bądź też opiekun prawny lub opiekun faktyczny. Warunkiem jest to, by osiągany dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekraczał 1922 zł .

Świadczenie rodzicielskie - 1000 złotych niezależnie od dochodu

Do świadczeń rodzinnych należy m.in. świadczenie rodzicielskie. W przeciwieństwie do zasiłku rodzinnego nie jest one uzależnione od kryterium dochodowego. 1000 złotych co miesiąc przysługuje jednak tylko osobom sprawującym opiekę nad dzieckiem, które z powodu swojej sytuacji zawodowej nie mogą skorzystać z zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego.