Donald Trump spogląda na Grenlandię. Wymowny ruch króla Fryderyka X

W ramach przygotowań do swojej drugiej kadencji Trump ponownie zaczął promować ideę przyłączenie Grenlandii do Stanów Zjednoczonych - nawet po tym, jak duńscy i grenlandzcy urzędnicy odrzucili ten pomysł kilka lat wcześniej, gdy po raz pierwszy o nim wspomniał. Jego syn Donald Trump Jr. ma odwiedzić (już to zrobił; wywołało to duże kontrowersje - red.) Grenlandię w ramach "bardzo długiej jednodniowej prywatnej podróży".