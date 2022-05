Grupa kobiet wyszła na ulice Kabulu. Nie chcą nowego prawa

ŚWIAT |

Mimo wcześniejszych deklaracji, że do tego nie dojdzie, talibowie wprowadzili kolejny zakaz dla kobiet. Na początku maja władze w Kabulu wydały dekret, na mocy którego kobieta bez zakrycia ciała od stóp do głów nie może pokazać się publicznie na ulicach Afganistanu. Nie wszyscy się z tym zgadzają. "Burka to nie mój hidżab" - pod takim hasłem protestowała grupa Afganek.