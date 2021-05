ŚWIAT |

Co najmniej 15 osób zginęło, a około 70 zostało rannych po tym, jak wiadukt metra częściowo zawalił się w poniedziałek w nocy w stolicy Meksyku, powodując upadek wagonów na jadące pod spodem samochody - poinformowały lokalne władze.

Do zdarzenia doszło ok. 22.20 (ok. godz. 5.20 we wtorek czasu polskiego), między stacjami Olivos i Tezonco w południowej części stolicy. Nagrania emitowane przez meksykańskie media i udostępniane na mediach społecznościowych pokazywały, że biegnący na wysokości 20 metrów nad ziemią wiadukt zawalił się na ulicę podczas przejazdu pociągu metra linii 12. Na zdjęciach widać, że część wagonów spadła na autobus i co najmniej dwa samochody.