Ogromny martwy wieloryb w Zatoce Neapolitańskiej

ŚWIAT |

Dwie łodzie odholowywały ogromnego wieloryba z portu w Sorrento po tym jak cielsko walenia wpłynęło do Zatoki Neapolitańskiej. Włoska straż przybrzeżna opublikowała zdjęcia na których widać jak małe są jej łodzie w porównaniu do potężnego cielska ssaka. To właśnie ta formacja przeprowadziła delikatną operację usunięcia martwego wieloryba.