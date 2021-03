KRAJ |

Taka ilość narkotyku pozwoliłaby na przygotowanie nawet 150 tys. porcji dilerskich, które dzięki działaniom funkcjonariuszy CBŚP nadzorowanych przez dolnośląską Prokuraturę Krajową, już nie trafią na rynek. Obydwaj zatrzymani w wyniku tej akcji mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani.

Wszystko wskazuje na to, że te narkotyki miały trafić do obrotu na terenie Polski, ale część mogła być przeznaczona na rynek krajów Europy Zachodniej. W ostatnim czasie policjanci Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Śledczego Policji w ramach śledztwa nadzorowanego przez Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu, w województwie opolskim przejęli dużą ilość nielegalnych substancji narkotycznych.