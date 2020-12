KRAJ |

Ogólnopolski Strajk Kobiet zorganizował w środę 2 grudnia konferencję prasową poświęconą m.in. podsumowaniu manifestacji, która 28 listopada przeszła ulicami Warszawy. Organizatorki wpuściły na konferencję tylko wybranych przedstawicieli mediów.

Marta Lempart i Klementyna Suchanow z OSK zapowiadały już przy okazji poprzedniej konferencji prasowej Strajku, że media będące "psami na partyjnym łańcuchu" nie będą wpuszczane do ich siedziby przy ulicy Wiejskiej. Tydzień temu przed drzwiami prowadzącymi do pomieszczeń OSK doszło do przepychanek i wzywana była policja.