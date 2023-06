Gdańsk: Z powodu zderzenia trudnienia w ruchu

Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku podał, że wprowadzono zmianę organizacji ruchu. Tramwaje linii: 2, 3, 4, 6, 7 i 11 jadące w kierunku Lawendowego Wzgórza i Łostowice Świętokrzyska dojeżdżają do pętli Chełm Witosa i zawracają. Z kolei tramwaje linii: 2, 4 i 11 jadące od Lawendowego Wzgórza, jadą do pętli Łostowice Świętokrzyska, a tramwaje linii: 3, 6 i 7 jadące z pętli Łostowice Świętokrzyska, jadą do przystanku Lawendowe Wzgórze.

Wprowadzono również autobusową komunikację zastępczą między przystankami Łostowice Świętokrzyska a Chełm Witosa.