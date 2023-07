Sprawę zaginięcia mężczyzny w 1997 roku wyjaśniło CBŚP i pion PZ Prokuratury Krajowej. Śledczy dotarli do informacji o rzekomym miejscu ukrycia zwłok. Miały być one zakopane na terenie powiatu zgorzeleckiego na Dolnym Śląsku.

Funkcjonariusze przez kilka dni działali na miejscu, w którym mogło być ukryte ciało. Przekopano kilkaset metrów kwadratowych powierzchni do głębokości kilku metrów. Wykorzystano do tego ciężki sprzęt i przyrządy archeologiczne. CBŚP przekazało, że zwłoki zostały przykryte sześciometrową warstwą ziemi i śmieci co miało uniemożliwić ich odnalezienie. Dokładne badanie wykopaliska ujawniło zwłoki mężczyzny. Miały na sobie ślady, które mogły wskazywać na morderstwo.