Przed zbliżającym się świętem Wszystkich Świętych oławska policja, która przygotowała i rozwiesiła przy cmentarzach oraz na obszarze miasta, wyglądający podobnie do nekrologu, apel do starszych osób.

Przypomina on informację o zgonie, którą można znaleźć na tablicach z ogłoszeniami przy kościołach i cmentarzach, ale w rzeczywistości "zawiera szereg porad, jak ustrzec się przed przestępcami, którzy czyhają na pieniądze".





"Apel ten jest wyjątkowy ze względu na swoją formę, bowiem został on sporządzony w formie klepsydry, która zazwyczaj zawiera informacje o czyjejś śmierci oraz terminie i miejscu pogrzebu. Tym razem czytająca ją osoba będzie miała okazję dowiedzieć się, jak się zachować, aby zminimalizować ryzyko stania się ofiarą oszustwa" - podano na stronie KMP Oława.





"Ma przyciągnąć uwagę społeczeństwa"

Mundurowi przypomnieli na kartce m.in. że "policja nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy" i "nie informuje telefonicznie o prowadzonych działaniach". Na szczycie "nekrologu" podkreślili również, że "wasze pieniądze mogą znaleźć się w zainteresowaniu oszustów podających się za policjantów, pracowników poczty czy innych urzędów lub zawodów".



Funkcjonariusze mają nadzieję, że przekaz dotrze do jak największej liczby seniorów i pomoże im ustrzec się przed oszustami. Zaproponowana przez mundurowych wizualna konstrukcja apelu "ma przyciągnąć uwagę społeczeństwa, zwłaszcza osób starszych, gdyż jest czymś, co interesuje ich na co dzień" - przekazano na stronie policji.

Funkcjonariusze zaznaczyli, że seniorów łatwo oszukać, ponieważ zostali wychowani w przeświadczeniu, że należy nieść pomoc potrzebującym i w związku z tym wielokrotnie padają ofiarami przestępców wyłudzających pieniądze. Niejednokrotnie zostają przez oszustów pozbawieni wszystkich oszczędności i przy okazji zaciągają dodatkowe zobowiązania finansowe.