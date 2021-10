Podlaskie: Chcieli oszczędzić na wódce. Usłyszeli zarzuty oszustwa

WIADOMOŚCI LOKALNE

Para, aby zaoszczędzić na butelce wódki, przekleiła kody kreskowe z tańszej butelki. Duet wpadł, kiedy ponownie przyszedł do sklepu na zakupy. Mężczyznę i kobietę rozpoznał ochroniarz, który wezwał policję. Oboje trafili do policyjnego aresztu i usłyszeli zarzuty oszustwa. Grozi im do ośmiu lat więzienia.

Zdjęcie Oszuści przekleili kody kreskowe / KPP Wysokie Mazowieckie / materiały prasowe