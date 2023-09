Napad na bank we Wrocławiu. Policja apeluje do kierowców

Wrocławska policja apeluje o pomoc do kierowców. Funkcjonariusze proszą o udostępnianie nagrań z rejestratorów wideo w związku z "rozbojem w placówce bankowej", do którego doszło w ostatni piątek. Mundurowi w wydanym komunikacie wymieniają konkretne ulice i godziny, licząc na to, że przekazane przez kierowców materiały okażą się pomocne i ułatwią ujęcie sprawcy. Ten zbiegł z miejsca przestępstwa i wciąż pozostaje na wolności.