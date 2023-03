Kradł kosmetyki i gadżety erotyczne. Złodziej przebrał się za kobietę

Oprac.: Natalia Borzuta WIADOMOŚCI LOKALNE

- Do sklepu weszła wysoka, szczupła kobieta. Zaczęła zdejmować z półek artykuły i chować je do torby. Zatrzymaliśmy ją przy wejściu - relacjonował policjantowi przez telefon pracownik marketu. Gdy na miejsce przyjechali funkcjonariusze okazało się, że to 45-letni mężczyzna. Złodziej kradł kosmetyki i gadżety erotyczne. Teraz grozi mu więzienie.

Zdjęcie Przebierał się za kobietę i kradł / Komenda Powiatowa Policji w Złotoryi / Policja