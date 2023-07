Jezioro Pilchowickie to jedno z popularnych wśród turystów miejsc koło Wlenia na Dolnym Śląsku. Piękne widoki wokół, zapora i przykuwający wzrok most kolejowy, który miał zostać "częściowo zniszczony" na planie siódmej części " Mission: Impossible " sprawiają, że akwen naprawdę warto odwiedzić.

Atak sinic w Jeziorze Pilchowickim. "Sytuacja dramatyczna"

Tak przynajmniej było do niedawna, bo teraz lokalne media donoszą, że woda zrobiła się zielona , a odwiedzających zniechęca " niesamowity odór ". Jak się okazuje, to nie pierwszy raz, gdy w Jeziorze Pilchowickim pojawiają się sinice . "Sytuacja z każdym rokiem robi się coraz bardziej dramatyczna " - czytamy na portalu lwowecki.info.

Co prawda w tym roku sinice rozwinęły się miesiąc później niż we wcześniejszych latach, ale nie zmienia to faktu, że stanowią one "poważne zagrożenie dla ekosystemu, zdrowia publicznego i różnorodności biologicznej".