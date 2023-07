Na gdyńskich strzeżonych kąpieliskach, kiedy powiewała czerwona flaga zakazująca wejścia do wody, czyli od niedzieli do wtorku, ratownicy interweniowali kilkanaście razy.

- Jeżeli ktoś próbuje wejść do wody, to ratownicy natychmiast informują o zagrożeniu, jakie niesie ze sobą kąpiel - mówiła. Podkreśliła, że dotyczy to również miejsc, które nie są strzeżone.

Jej zdaniem mieszkańcy i turyści przyzwyczaili się do tego, że w Zatoce Gdańskiej w wakacje pojawiają się sinice, które uniemożliwiają kąpiel . - Ludzie, kiedy widzą czerwoną flagę, nie wchodzą do wody, nawet w miejscach, gdzie nie ma ratownika - przekonuje.

Potwierdza to również szef gdańskich kąpielisk Łukasz Iwański. - Turyści i mieszkańcy, którzy wypoczywają na plażach, kiedy widzą, że woda przybiera zielonkawy kolor przeważnie nie wchodzą do niej. Sporadycznie zdarzają się sytuacje, kiedy ktoś brodzi przy brzegu - mówił.

WOPR: Wskazujemy kąpieliska, na których nie ma sinic

Prezes sopockiego WOPR Maciej Dziubich zaznaczył, że jeżeli turyści czy mieszkańcy wchodzą do wody przy wywieszonej czerwonej fladze, to ratownicy mają przygotowane procedury: podjeżdżamy do takiej osoby i informujemy ją o zagrożeniu - podkreślił i dodał, że to najczęściej działa.