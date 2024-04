Kokosanka, pingwin albinos z gdańskiego zoo, została pingwinem roku po tym, jak w piątek wygrała konkurs "March of the penguin madness". To dzięki wyjątkowemu wyglądowi Kokosanka zdeklasowała pozostałych rywali z całego świata zdobywając ponad 90 tys. głosów.

- Podczas karmienia inne pingwiny zazwyczaj przepychają się, a Kokosanka cierpliwie czeka na swoją porcję. Jako, że od samego początku bardziej się nią zajmowaliśmy, to też wie, że ona pierwszą rybę od nas dostanie - mówił. Albinoska nie odstaje jednak od reszty stada, jednak ma swoje indywidualne zachowania. Niespełna sześcioletnia Kokosanka więcej czasu spędza w basenie, często wraca również do miejsca, w którym się wykluła.

Na portalu miasta gdańska, konkurs "March of the penguin madness" to organizowana co roku zabawa "mająca na celu wybranie ulubionego pingwina publiczności. Fani przyrody mogą głosować na swoich ulubieńców, którzy są zgłaszani przez ogrody zoologiczne i azyle z całego świata".