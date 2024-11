Grupa mieszkańców hrabstwa Los Angeles została aresztowana po tym, jak używając specjalnego kostiumu , mieli dopuścić się oszustwa ubezpieczeniowego , celem wyłudzenia odszkodowania . Dochodzenie pod kryptonimem "Operacją Niedźwiedzi Szpon" , wykazało, że trzy z czterech osób , które uczestniczyły w zdarzeniu wysunęły następnie podobne roszczenia. Osoby te twierdziły, że uszkodzenia ich pojazdów spowodował prawdziwy niedźwiedź , podczas gdy - jak przekazał Kalifornijski Departament Ubezpieczeń - była to osoba w kostiumie niedźwiedzia.

USA. Sfingowali atak niedźwiedzia. Wszystko dla pieniędzy

Podejrzani utrzymywali, że 28 stycznia miejscowości Lake Arrowhead niedźwiedź wszedł do ich Rolls Royce’a Ghost z 2010 r. i spowodował w nim znaczne uszkodzenia. Na "dowód" przekazali firmie ubezpieczeniowej materiał wideo, na którym widać rzekomego niedźwiedzia buszującego w pojeździe. W trakcie śledztwa przeanalizowano nagranie i ustalono, że domniemany niedźwiedź to w rzeczywistości osoba w kostiumie misia.

Ponadto, śledczy znaleźli jeszcze dwa dodatkowe roszczenia ubezpieczeniowe, złożone przez podejrzanych w dwóch różnych firmach. Widniały na nich te same daty, opis szkód i miejsce, w którym miały się dokonać zniszczenia. Każde z tych roszczeń dotyczyło dwóch różnych pojazdów, Mercedesa G63 AMG z 2015 r. i Mercedesa E350 z 2022 r. W obu przypadkach podejrzani ponownie użyli kostiumu niedźwiedzia, aby utwierdzić ubezpieczycieli w fałszywym przekonaniu, że zwierzę uszkodziło także i te auta. Także i tym razem osoby przekazały "filmowy dowód" z poczynań dzikiego zwierzęcia.

Kalifornia. Cztery osoby aresztowane. Upozorowali atak niedźwiedzia na samochody

Aby wykluczyć możliwość, że na nagraniu faktycznie uchwycono atak niedźwiedzia, Kalifornijski Departament Ubezpieczeń zlecił biologowi z tamtejszego Departamentu Ryb i Dzikiej Przyrody analizę trzech wspomnianych nagrań. Ekspert również stwierdził, że bez wątpienia był to co najwyżej atak człowieka w przebraniu niedźwiedzia. Następnie śledczy udali się z nakazem przeszukania do domu podejrzanych, gdzie znaleźli kostium misia.