Nie chcą tam turystów. Tymczasem do miasta zjeżdżają tłumy

Mieszkańcy protestują. Hallstatt pęka w szwach

Jak informuje BBC, mieszkańcy powiedzieli "stop" . Opowiadają się za ograniczeniem dziennej liczby turystów i zakazem kursowania autobusów po godzinie 17:00 czasu lokalnego, by zahamować przypływ tłumów. W sieci pojawiły się zdjęcia mieszkańców, którzy wyszli z transparentami na ulicę, by nagłośnić swój problem .

Choć turystyka to pozytywne zjawisko dla gospodarki, mieszkańcy uważają, że fala przyjazdów do ich miasta to przesada. Winnym tak wielkiej popularności Hallstatt jest południowokoreański dramat romantyczny z 2006 roku, w którym pojawiły się kadry z miasta. W 2012 roku w Chinach powstała nawet replika austriackiego miasteczka.