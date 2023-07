Gniewosz plamisty to wąż, który niejednokrotnie mylony jest ze żmiją. Z tego powodu zwierzę to budzi niepotrzebny lęk. Gniewosz jest całkowicie niegroźny dla człowieka, a co więcej, nawet się go boi. Gdzie żyje gniewosz plamisty? Gdzie spotkamy go najczęściej? Jak odróżnić go od jadowitej żmii zygzakowatej?