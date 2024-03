"Podaruj wiersz". Rusza akcja społeczna w roku 100. rocznicy urodzin Herberta

Akcja "Podaruj wiersz". "Niech to będzie prosty, ludzki gest"

Organizatorzy akcji "Podaruj wiersz" przygotowali specjalną kartę papeterii, na której można odręcznie przepisać wybrany przez siebie utwór, by następnie taką kartę z przepisanym wierszem podarować wybranej osobie. Karty będzie można bezpłatnie otrzymać w bibliotekach publicznych na terenie całego kraju , a także w szkołach i innych placówkach, które przyłączą się do akcji "Podaruj wiersz". Kartę, jak i materiały informacyjne, można również pobrać ze strony www.podarujwiersz.pl

O idei akcji "Podaruj wiersz" mówi prof. Paweł Próchniak, członek Rady Fundacji im. Zbigniewa Herberta - pomysłodawca i moderator akcji: - Przepisanie i podarowanie wiersza może być gestem przyjaźni lub wdzięczności, może dać duchowe wsparcie, nieść pociechę, podtrzymywać nadzieję. Jest to też intymny akt podarowania innym swojego czasu, swojej wrażliwości i obecności, której formą jest odręczne przepisanie wiersza, ofiarowanie go. Niech to będzie prosty, ludzki gest - jak wyciągnięcie do kogoś ręki, jak podanie dłoni.