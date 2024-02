Mama nietoperzy ze Szczecina

- To zaczęło się dokładnie 16 lat temu , podczas bardzo zimnego stycznia. Właśnie wówczas nietoperze zaczęły przedostawać się przez ciąg wentylacyjny do mojego mieszkania - opowiadała pani Górecka reporterowi AFP o początkach swojej działalności.

Chociaż nigdy nie opiekowała się tymi zwierzętami, kobiecie udało się uratować nietoperze i zapewnić im bezpieczeństwo do wiosny, kiedy odzyskały wolność . Od tego czasu Barbara Górecka opiekuje się potrzebującymi pomocy latającymi ssakami.

Nietoperze kontra klimat

Opiekunka zwierząt zwraca uwagę, że coraz więcej nietoperzy potrzebuje jej pomocy . Pani Górecka wiąże to ze zmianami klimatycznymi:

Mama nietoperzy już do nich przywykła

Przez lata opieki nad nietoperzami Barbara Górecka zżyła się z nimi tak bardzo, że często nawet nie zwraca uwagi, kiedy któryś z podopiecznych wpełza jej do rękawa. Zdarzało się, że nieświadomie poszła ze zwierzęciem do kościoła.

Opiekunka stara się szerzyć wiedzę na temat nietoperzy, więc zdarza jej się przynosić nietoperze na zajęcia szkolne, by opowiadać o nich uczniom. Swoją pasją dzieli się również w mediach społecznościowych, na profilu " BAT MOM Barbara Górecka " na Facebooku.

- Muszę przyznać, że po prostu je kocham. Mogę wstawać w środku nocy, by podać im antybiotyk. To taki sam rodzaj miłości jak do dziecka - tłumaczy Barbara Górecka.