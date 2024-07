Według naukowców grafika to scena narracyjna , co ich zdaniem czyni malowidło najstarszym znanym dowodem opowiadania historii poprzez sztukę.

- Trzy postacie przypominające ludzi i świnia wyraźnie nie zostały przedstawione oddzielnie (...). Ich zestawienie, sposób, w jaki są one umieszczone względem siebie oraz sposób, w jaki wchodzą w interakcję, było wyraźnie zamierzone i przekazuje niewątpliwy sens akcji. Między tymi postaciami coś się dzieje. Oczywiście nie wiemy, jaka to była historia - powiedział Adam Brumm, archeolog z Griffith University w Australii, jeden z kierowników badania.

Jaskinia Leang Karampuang. To najstarsze malowidło na świecie

Definiujemy siebie jako gatunek, który opowiada historie, a to jest najstarszy dowód na to, że to robimy - powiedział Aubert.