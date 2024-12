Spięcie na linii Tel-Awiw Watykan? Media: Nuncjusz apostolski wezwany do MSZ

We wtorek nuncjusz Adolf Tito Yllana, ambasador Stolicy Apostolskiej w Izraelu, został rzekomo wezwany do tamtejszego MSZ. Wezwanie nie miało na celu udzielenie nuncjuszowi nagany, ale wyrażenie "rozczarowania" Izraela komentarzami papieża Franciszka - poinformował Times of Israel.