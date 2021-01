Jak dowiedziała się Interia, Witold Ziobro, brat szefa resortu sprawiedliwości, nie jest już doradcą zarządu Banku Pekao S.A. do spraw cyberbezpieczeństwa. Odszedł wraz z dwoma członkami zarządu. Poszło o przejęcie Idea Banku. - To, jego zdaniem, honorowe rozwiązanie - zapewnia nasz informator.

W tym samym czasie co Witold Ziobro z pracą dla Pekao pożegnali się wiceprezesi banku Grzegorz Olszewski oraz Tomasz Styczyński (z końcem 2020 r.). Ten pierwszy odpowiadał za pion informatyczny, drugi zajmował się kredytami korporacyjnymi. Wcześniej, bo 21 grudnia, z pracy dla banku z przyczyn osobistych zrezygnował też Marek Tomczuk. Był wiceprezesem i członkiem zarządu odpowiedzialnym za bankowość detaliczną.

Skąd taka decyzja? Zdaniem naszych rozmówców wszyscy nie zgadzali się z pomysłem na wdrożenie procedury tzw. przymusowego przejęcia przez Pekao Idea Banku należącego do Leszka Czarneckiego. Według naszych informatorów zbliżonych do Pekao, przez ten ruch "menadżerowie nie mogli przeprowadzić projektu, do którego się zobowiązali".

Za jakimi rozwiązaniami opowiadali się byli członkowie zarządu oraz brat Zbigniewa Ziobry?

- Ich zdaniem Idea Bank nie powinien być wchłaniany przez żaden bank, ale zostać przejęty w formule banku pomostowego, do którego transferowane są aktywa i zobowiązania banku z problemami, a bank jest własnością państwa - przekazał informator Interii. - Wtedy Pekao mógłby się spokojnie rozwijać samodzielnie - dodał.

Bank Pekao przejął Idea Bank 3 stycznia 2021 r.

