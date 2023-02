Zostawiła dzieci i wyjechała. Sprawa wyszła na jaw dwa miesiące później

Policja z Teksasu (USA) poszukuje 31-latki, która na prawie dwa miesiące zostawiła swoje dzieci same w domu - bez dostępu m.in. do jedzenia. 12-letnia córka i trzyletni syn kobiety są już bezpieczni, kiedy jednak policjanci weszli do domu, w którym dzieci mieszkały same, obraz był opłakany.

Zdjęcie 31-letnia Raven Yates opuściła dwójkę swoich dzieci i nikomu o tym nie powiedziała / JORDAN VONDERHAAR/GETTY IMAGES/Policja / AFP