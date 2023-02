Do zdarzenia doszło w czerwcu 2022 roku w Pensylwanii w fabryce produkującej słodycze, należącej do przedsiębiorstwa Mars Wrigley. Dwóch pracowników wykonywało prace konserwatorskie, gdy nagle wpadli do kadzi z czekoladą.

Utknęli w kadzi z czekoladą

Urząd ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy zakwalifikował zdarzenie jako poważne. Na szczęście pracownicy wyszli z wypadku bez szwanku. Jak podaje "The Guardian", kadź była tylko w części wypełniona czekoladą, co prawdopodobnie uratowało pracowników przed gorszymi konsekwencjami. Mężczyźni utknęli w kadzi. Żeby ich wydostać, konieczne było wycięcie otworu w zbiorniku.

Nie jest jasne, co się stało, że nagle mężczyźni wpadli do zbiornika. Z ustaleń urzędników wynika jednak, że pracownicy zatrudnieni w fabryce przez zewnętrzną firmę nie byli upoważnieni do pracy przy kadziach. Ich przeszkolenie z zakresu procedur bezpieczeństwa urządzeń fabrycznych było niewystarczające - wskazano.

Kara dla firmy Mars Wrigley

Urząd ds. BHP nałożył na popularną fabrykę ponad 14 500 dolarów kary za niezapewnienie pracownikom odpowiednich warunków pracy - podaje agencja AP, cytowana przez "The Guardian".

Amerykańska agencja rządowa zajmująca się zagadnieniami związanymi z rynkiem pracy wskazała w najnowszym raporcie za 2021 rok, że rośnie liczba śmiertelnych wypadków przy pracy. Choć w 2021 roku wiele zakładów zamknięto z uwagi na pandemię koronawirusa, odnotowano prawie 9-procentowy wzrost liczby takich wypadków względem poprzedniego roku - czytamy.