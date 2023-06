Zamieszki w Nanterre pod Paryżem. Policjant zastrzelił 17-latka

Zamieszki w Nanterre pod Paryżem. We wtorek wieczorem kilkadziesiąt osób wyszło na ulice miasteczka w proteście przeciwko śmierci 17-latka. Kilka godzin wcześniej został on zabity przez policjanta. Użył ona broni po tym, jak nastolatek odmówił poddania się kontroli prowadząc mercedesa. Chłopak usiłował przejechać policjanta, który miał z kolei zastrzelić go, stojąc przy szybie od strony kierowcy.

Zdjęcie Zamieszki w Nanterre po śmierci 17-latka / Twitter /